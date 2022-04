Kolejne areszty dla "kurierów" Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 2 miesiące do aresztu trafiły kolejne osoby podejrzane o usiłowanie pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Obywatele Gruzji wpadli w sobotę, kiedy próbowali przejechać punkt kontrolny w Nowosadach. Zostali zatrzymani przez policjantów ze stołecznej drogówki. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 3 obywatelom Gruzji, podejrzanym o usiłowanie pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy. W sobotę wieczorem policjanci ze stołecznej drogówki skontrolowali dwa ople, które razem próbowały przejechać przez punk kontrolny w Nowosadach. Za kierownicą pierwszego siedział 34-latek. Razem z nim podróżował jego 27-letni kolega. Mężczyźni tłumaczyli policjantom, że jadą do Narewki pomóc dwóm obywatelkom Ukrainy. Drugim samochodem kierował 24-latek. Ten z kolei powiedział policjantom, że jedzie do Narewki do hotelu. Z ustaleń policjantów wynikało, że wszyscy trzej to obywatele Gruzji, którzy jechali pomóc osobom nielegalnie przebywającym na terenie Polski. Mężczyźni zostali zatrzymani, a ich pojazdy trafiły na policyjny parking. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Decyzją sądu 34 i 24-latek trafili na 2 miesiące do aresztu.

