Na zakazie i pod wpływem narkotyków przewoził obywateli Syrii Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z hajnowskiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który przewoził 8 obywateli Syrii nielegalnie przebywających w Polsce. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, wstępne badanie wykazało, że 44-letni mieszkaniec Pomorza kierował autem pod wpływem narkotyków. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj przed południem, na wjeździe do Hajnówki od strony Białowieży, policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli chryslera na bydgoskich numerach rejestracyjnych. Za jego kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec województwa pomorskiego. Mężczyzna w aucie przewoził 8 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo, wstępne badanie na zawartość narkotyków w organizmie wykazało, że 44-latek był pod wpływem środków odurzających.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Natomiast obywatele Syrii zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. 44-latek usłyszał zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Od mężczyzny pobrano także krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie. Po otrzymaniu wyników zostanie ustalony zakres jego odpowiedzialności. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

